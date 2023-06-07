立會三讀通過修例提高院舍人均面積　議員憂業界經營困難或倒閉

立法會今日（27日）三讀通過《2022年院舍法例（雜項修訂）條例草案》，草案旨在提高相關院舍的人均面積和人手的法定最低標準，多名議員表示支持，但擔憂小型院舍將面臨營運困難及未能滿足條例規定要求而倒閉。

多名議員在會上關注條例或讓不少中小型院舍受到影響，議員謝偉銓指一些小型院舍為符合草案條例，提升設施的額外開支，因此會面臨營運困難，促請政府鼓勵院社積極參加買位計劃及長者院舍照顧服務券計劃，讓院社獲得較穩定收入，順利過渡。他批評政府一直沒有制定全面的人口政策，每年都有數以千計的老人直到去世未等到資助宿位，又指當局發展土地作福利用途進展慢，相關審批部門各自為政，欠缺積極性，部分政策同設計標準不時更改，整個流程由申請到獲批牌照所用時間長令人氣餒，這樣的效率和官僚態度也實在令人非常不滿。

議員李世榮關注有中小型院舍可能因無錢裝修而無法達到要求和倒閉，建議政府向院舍提供補貼。另一名議員陳恒鑌認為小型院舍可能難以滿足有關的面積要求倒閉，同時關注人手問題，希望有專門學院培訓，讓人手不要再出現斷層，並有上流階梯。

議員狄志遠則認為修例只達到最低接受標準，但未能保障院舍長者獲得有尊嚴的生活，認為應再提升人均面積，並制定床位及共用空間的最低面積。議員林振昇認為立法建議有助提升院舍服務質素，但關注保健員薪金保障，指保健員平均時薪只有54.5港元，低於全港平均數字，擔心薪酬不吸引，無法吸引新人入行，支持增加保健員薪級點，以及提升保健員的社會地位。

議員陸頌雄指現時院舍面對最大的問題為人手以及土地，同樣認為工資難以吸引人手，主要是當局太過依賴輸入外勞，長期靠外來是不可行的，應該提高工資以及調整工時，業界也希望提供有薪的培訓。土地方面，建議政府向內地院舍「買位」，以及當局能夠專劃出一個地方，興建一棟大樓等用於發展院舍。

勞福局局長孫玉菡回應指有不同持份者關注落實時間，因此當局提出修訂最低人手規定的生效日期，推延兩年，又指相信不同措施能夠填補人手不足問題。