參與831事件半周年衝突　圍毆警員奪去頭盔　2人囚4至5個月

2020年2月，有大批市民聚集旺角及太子一帶聚集紀念即港鐵太子站831事件半周年，並爆發衝突，期間有一名警員落單而被示威者圍毆，糾纏間更被奪去頭盔等物，最後須警員擎槍制止。事隔近兩年，警方落案起訴其中3名男子意圖襲警及盜竊等罪，當中2人否認控罪，經審訊後被裁判官施祖堯裁定罪成，並於今午（7日）分別被判囚5個月及4個月。

另外施官指其中一名曾為黑幫和勝和成員的被告作供時，聲稱獲醫管局聘用為物理治療助理，感化官卻找不到相關紀錄，且發現該被告自2015年起一直申領綜援並無申報有工作。施官認為可能涉及作假證及欺詐，並轉介律政司作刑事調查。

本案兩名被告分別為張家培（24歲，升降機技工）、方智勇（39歲，報稱物理治療助理）。張被控於2020年2月29日在旺角西洋菜南街近豉油街附近，意圖襲擊偵緝警員34731，最終被判囚5個月；方則被控在同日同地偷竊一個警察頭盔，最終被判囚4個月，辯方提出將申請上訴，裁判官批准其以2萬港元保釋等候上訴。據庭上披露，方曾為黑幫和勝和成員，過往有6次案底，包括管有賣淫場所及誤導警員等，且曾被判監。

裁判官判刑指，案發時正值反修例事件高峰期，當時有警員遇襲倒地，而其用作保護頭部的頭盔亦被奪去。官指被告的行為對公眾安全構成極大威脅，兩名被告的罪責均不輕，2人亦無任何減刑理由，最終判囚4至5個月。案情指當日涉事警員被示威者襲擊倒地，其頭盔亦遭脫去，張家培意圖衝前襲擊該警但被警員擎槍制止，方智勇則取走該警的頭盔。

案件編號：WKCC 662/2022