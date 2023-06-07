妨礙司法公正促撤控強姦律政司上訴　女童親屬改判囚6年至9年半

一名男子被女兒指控強姦，於收押所羈留時向家人傳達訊息，指示他們阻止女兒出庭或要對方改口供撤回指控。期間一眾家人分別涉利誘或游說女事主，最終強姦控罪撤銷。不過，女事主的父親、祖母及叔叔，卻因而被控。3人前年被陪審團裁定妨礙司法公正等罪成立，判囚4年9個月至6年半。其中父親上周五（2日）剛服刑完畢，餘下2人去年已服完刑，但3人仍就定罪及刑罰提上訴；同時間，律政司認為刑罰過輕提覆核。高院上訴庭今（7日）開庭一併處理，結果駁回上訴，並改判事主父親入獄9年半，其餘2人入獄6年，稍後會書面詳細交代理由。

3名上訴人是女事主Ｘ（現年19歲）的父親（46歲）、祖母（70歲）和叔叔（40歲）。3人同被裁定一項串謀妨礙司法公正罪成，指他們於2018年10月8日至2019年1月23日在香港，致使Ｘ在一宗高院刑事案的審訊程序中，更改原擬作出的證供。父親另被裁定一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的行為罪成。最終X的父親入獄6年半，祖母及叔叔則各判囚4年9個月。律政司今透露，X現時與母親同住，社會福利署已沒有跟進個案。

律政司代表形容本案前所未見，嚴重性超越已有案例，認為現時刑期明顯過輕，不足以反映罪責，亦未能起阻嚇作用。律政司指出，本案涉及一宗強姦案，原本事主的父親被控兩項強姦及5項非禮罪，該案指控嚴重，涉及亂倫、違反誠信及重覆犯案，若經審訊被裁定罪成，刑期或會長達14年或以上。被告的作為最終成功令強姦案撤銷。

律政司認為，各被告的判刑「入場費」應該是7年，考慮到事主父親是直接得益者，也是這宗妨礙司法公正案的始作俑者，刑期應該上調至9年。至於女童祖母及叔叔，他們在本案中擔當不可或缺的角色，現時刑期屬過輕。代表上訴人的大狀則指，原審法官引導陪審團時犯錯，定罪應撒銷。若維持定罪，考慮到本案不涉武力，即使量刑偏輕，也非過輕，冀法庭駁回覆核申請。法官最終駁回各被告的上訴，但認為原審原則性犯錯，刑期明顯不足，以9年及7年6個月作為控罪量刑起點，因屬刑期覆核及他們已服刑完畢，酌情減刑。

案件編號：CAAR13/2021、CACC193/2021