屯門南延綫今年內動工　下半年起分段實施臨時交通管制

繼東涌綫延綫後，港鐵今年內將展開屯門南延綫項目，目標2030年完成。據港鐵最新提交區議會文件顯示，初期涉及各項前期工作，包括土地勘探、設施遷移、地下管線改道、設置圍欄或圍板分隔公眾範圍及工地、建造工地出入口及於湖山路短期租約用地興建臨時躉船起卸設施等，區內沿綫一帶將於今年下半年起分階段實施臨時交通管理措施，以及起陸續設立臨時工地範圍。

範圍包括鄰近友愛邨及屯門海濱長廊的天橋樓梯及斜道、天后橋、杯渡路、天后路、連接皇珠路的道路、皇珠路、海皇路、海珠路、興安里、湖山路、湖景路、湖翠路，以及屯門公園（河岸部分）、友愛邨對開的河岸部分、現有屯門游泳池對開的河岸部分、湖山遊樂場對開的河岸部分、新合里、屯義街、連接屯義街至屯門海濱長廊的連接路，龍門路及龍澤路（近龍富路橋底）等。

為配合興建屯門南延綫，區內多個社區設施亦需要重置。其中，新建的第16區站將設於屯門游泳池現址，而屯門游泳池將在現時屯門高爾夫球中心內的練習草坪位置重置，相關工程今年2月已展開。至於第16區站兩個出入口，分別位於車站南北兩端近海皇路花園及「綠在屯門」回收環保站現址。當局指，於海皇路寵物公園，將於屯門河（東岸）花園側的政府土地進行重置，目前計劃2024年中優先開放部分公園範圍；「綠在屯門」回收環保站預計於2024年底，在龍澤路近龍富路橋底的用地完成重置。

另外，位於湖景路的湖月橋及兆禧橋預計於2024年展開拆卸，當中湖月橋將改建為地面行人過路設施；兆禧橋日後會進行重置，並預計會配合政府的升降機加建工程完成後啟用。屯門碼頭公廁預計於2024年展開拆卸工程，工程期間會於原址附近設置臨時公廁，其後會於屯門海濱近屯門碼頭重置。