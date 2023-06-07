屯馬綫宋皇臺緊急出口現輕微沉降　即日暫停30米範圍內打樁工程

港府發言人今日(7日)表示，位於啟德發展區2B3號地盤的公營房屋發展項目，在進行打樁工程期間，港鐵屯馬線宋皇臺站緊急出口的其中一個監測點的沉降記錄，於本周一(5日)日達到20毫米的預設停工指標。按既定程序，房委會應房屋局常任秘書長辦公室轄下獨立審查組的要求，已於同日暫停在有關緊急出口30米範圍內的打樁工程。

發言人指，​有關監測點是港鐵公司按照鐵路保護的既定程序，要求房委會設置，以便港鐵公司監察沉降數據，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受有關工程影響。獨立審查組、房委會建築團隊、屋宇署及港鐵公司已派員視察有關緊急出口，確認其結構安全，該沉降亦沒有影響其他周邊鐵路設施的結構安全。機電工程署已檢視港鐵公司提交與鐵路運作安全相關的監察記錄，確定鐵路狀況符合安全運作要求。上述建築工程沒有影響鐵路設施結構和鐵路運作安全。

​獨立審查組及港鐵公司會繼續密切監察有關情況，並與屋宇署和機電工程署保持緊密溝通，確保鐵路設施結構和鐵路運作安全不受影響。​審查組另已聯同港鐵公司，要求負責該發展項目的房委會建築團隊制訂緩解措施，以及合適和不會對鐵路設施造成影響的施工方法。

​在接獲房委會上述的方案及復工要求的申請後，獨立審查組會嚴格審批有關申請，包括諮詢港鐵公司及其他相關政府部門，以確保鐵路設施結構及鐵路運作安全不受影響。機電工程署亦會確定港鐵有嚴謹的監測措施繼續確保鐵路運作安全。此外，若房委會建築團隊建議調整暫停相關工程的監測指標，獨立審查組亦會在諮詢港鐵公司及其他相關政府部門的意見後，在確保鐵路設施結構及鐵路運作安全的前題下，按情況考慮其建議。當復工要求的申請獲得接納後，獨立審查組、屋宇署及機電工程署會向公眾公布有關決定。