兩女纏鬥上海街　地上降伏轉立技　扯髮正蹬不退避

佐敦出現女子MMA爭霸戰，再演變男女混雙大亂鬥。事緣網上昨日(6日)流傳一段逾2分鐘片段，片頭對戰已入高潮，只見在西貢街及上海街交界的馬路上，兩名女子正進行地面戰，數名途人先後上前勸交不果，兩女慢慢從地面起身並進入「立技格鬥」，期間扯髮、正蹬招式樣樣齊，兩名勸交男子更加入戰團，猶如裁判技癢落場，不過事發時間則未可知。

片段開初可見一名黑短裙女子如同施展「降伏技」，以身壓在另一穿尖頭鞋的女子背部，被按在地上的女子動彈不得，更尷尬地露出鮮紅內褲，期間黑裙女疑似向對方不斷發出「言語攻擊」持續進行嘲諷，一輛白色私家車被迫停駛觀戰，此時一名女途人上前勸交，但兩女依然繼續纏鬥。

未幾，另一踢拖男上前出手嘗試拉開2人，更向黑裙女多次高聲喝道「放手啊，放啊」，踢拖男又伸手強拉黑裙女右手，並使出一招「排雲掌」推向黑裙女頭部並手指指喝斥「做咩X嘢啊，妳邊X度啊？」片段其後跳轉至另一白T恤男子到場，疑似與黑裙女相識，同樣嘗試勸交並以普通話連聲大叫「不要動手」，卻屢次被踢中小腿。

隨後4人再轉戰至行人路內，其中踢拖男在勸交期間疑同樣怒火突起，抬腳一記大力金剛腿踢向黑裙女，至於兩女其後擺脫兩名勸交男後，繼續互相扯髮、連出正蹬腿，而影片在4人拉扯下中斷，暫未知後事如何。