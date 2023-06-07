懷疑內地妻出軌　持刀指嚇揚言「斬死妳」　的哥涉家暴被捕

家暴問題近期備受關注，澳門一名48歲男的士司機，因懷疑內地妻子有外遇，自數年前已與對方發生多次發生爭執。至本周一(5日)晚上10時，的哥要求與妻子交歡被拒，隨即「火遮眼」掌摑對方又指其出軌，更從廚房取出菜刀架其頸上，揚言「斬死妳」，在妻子哀求下男子才放下菜刀。妻子見狀隨即衝入廁所反鎖在內並報案處理，的哥隨即逃離現場，執法人員至昨日(6日)早上11時在中區某單位將其拘捕。

執法部門今日(7日)表示，案情顯示，兩人2018年於內地註冊結婚後，妻子發現丈夫控制欲強，雙方自2019年已發生多次口角及推撞，男子更曾向受害人拳打腳踢。女方曾報案，但因丈夫是家庭經濟支柱，最終息事寧人、放棄追究。惟至本周一晚發生上述糾紛，部門接獲女方報案求助，而的哥在得知妻子報案後隨即奪門而出。

有關人員昨早在中區單位尋獲涉案的哥，並檢獲涉案菜刀，惟他否認作案；妻子經山頂醫院驗傷證實面部瘀腫，要求追究對方刑責，部門目前已通知社工局跟進事件。案件涉禁用武器及家暴罪移送檢察院偵辦。