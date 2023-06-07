政Whats噏：改變會期衍生技術問題　立會修改議事規則

立法會每年7月中至10月中放暑假，但各個委員會則由9月開始陸續復會。

以往嘅立法會會期係由每年10月開始，翌年7月結束。但隨住選舉制度改變，第6屆立法會選舉改為12月舉行，導致立法會會期亦改為1月開始，12月結束，而7月中至10月中就係放暑假，期間唔會安排立法會會議。鑑於呢項改變，立法會議事規則委員會建議修訂《議事規則》第14(1)條，刪去「同一會期內連續兩次立法會會議不得相隔多於6個星期」嘅規定。

其實喺舊年7月，內務委員會同意採取兩項行動處理有關技術問題，包括根據《議事規則》第91條動議議案，請求立法會批准喺2022年會期暫停執行《議事規則》第14(1)條嘅有關規定；及邀請議事規則委員會考慮日後會期嘅安排，包括應否及如何修訂《議事規則》第14(1)條。

議事規則委員會認為，雖然立法會會期開始及結束時間有所改變，但立法會年度立法工作模式維持不變。儘管每年7月中至10月中期間通常冇安排立法會會議，但各個委員會一般會喺7月底前仍會繼續舉行會議，並會由9月開始復會，討論公眾關注事宜或審議法案及附屬法例。如有需要，立法會主席亦可召開會議處理急切事項。此外，喺該段期間，議員會進行職務訪問、如常處理公眾人士嘅申訴。

委員會亦參考8個選訂立法機關嘅相關規則及行事方式，留意到該等立法機關均冇任何規則規管同一議會會期內兩次全體會議之間嘅最長相隔時間。因此，議事規則委員會同意將《議事規則》第14(1)條內「同一會期內連續兩次會議不得相隔多於6個星期」刪去，僅保留「立法會每一會期內的會議，須在立法會主席所決定的日期及時間舉行。」