政Whats噏：時移勢易　前局長徐英偉換位約見議員黨友

議員作為民意代表，同官、商都有好多接觸。議員顏汶羽今日(7日)同葛珮帆、郭玲麗同鄭泳舜等幾位議員兼黨友，一齊聽取有關酒店業人手嘅簡介會。當佢哋推門踏入會面地點，望見眼前人無不感到錯愕，因為今次簡介會嘅代表，竟然係黨友徐英偉！同枱嘅都係「自己友」，難怪大家都笑晒。

曾任民政事務局局長嘅徐英偉，過去不時以官員身份會見議員，如今就以香港酒店業主聯會執行總幹事嘅身份，向議員反映業界訴求，都可謂時移勢易啦！

儘管徐英偉同在座幾位黨友議員嘅關係依然未變，但佢都企喺業界立場，介紹香港酒店業主聯會同會員做嘅「酒店業人手短缺及輸入勞工意見調查」，話全港酒店業現時欠缺9,000多名員工，當中93%受訪者表明會考慮輸入外勞以填補職位空缺，而聯會就期望政府可以為酒店及旅遊業設特別計劃，給予業界足夠嘅外勞配額。

可能輸入外勞嘅主張比較敏感，徐英偉又補充話聯會提出多項建議，希望保障本地工人優先就業嘅前提下，紓緩業界人手短缺嘅壓力。幾位議員聽完黨友嘅簡介後，跟進工作會唔會更上心呢？