相思灣村現山寨版黃鴨　涉違規佔領海面　海事處限24小時內移離

西貢相思灣村佔地亂象持續，近日有水上活動店網購一隻高達5米的山寨版巨型黃色吹氣鴨仔，一度放在村霸黃子洋屋前的路上充氣，涉佔用政府土地。其後，相關人士在未經批准下，將巨鴨放到海面供遊人打卡，又稱只准相關水上活動店的客人使用。海事處今日(7日)下午派員到場視察後，隨即發出通告，要求涉事人24小時內將巨鴨移離，否則可被罰款1萬港元及監禁半年。有村民指巨鴨若遭受強風吹襲或會引致危機，促政府跟進事件。

東網記者今日上午到相思灣村巡視，發覺已充氣的黃色巨鴨放在曉波徑盡頭處的馬路上，高達5米的巨鴨佔用大部分路面，巨鴨以數條繩索固定。水上活動店東主稱，該巨鴨較早前透過內地網購平台購買，價值逾7,000港元，昨日(6日)到貨今日充氣，測試是否漏氣，完成測試後就會放到水上，供玩獨木舟的客人打卡，盼透過巨鴨吸引更多客人來划獨木舟，又指開關後港人選擇外遊，估計獨木舟生意淡薄，又強調與黃子洋的水上活動店無關。

巨鴨引起村民熱議，不少前往該處的市民都乘機打卡，而黃子洋經營的水上活動店亦在其社交網站公告相關消息，在下午約1時多更貼出多張「下水禮」相片，顯示有人將巨鴨拖落海，並以繩索固定，巨鴨與獨木舟形成強烈對比，亦有划艇人士划近巨鴨與之合照。不過，有村民不滿巨鴨若遭受強風吹襲或會引致危機，促政府介入，了解是否有人違規違法。

東網就相關事件向多個政府部門查詢，時至黃昏約5時半，東網記者再到現場時，發覺因潮退關係，黃鴨擱淺在泥灘上，離岸約100米，鴨子由兩條繩繫在旁邊獨木舟固定位置，而鴨子胸前已掛有海事處發出移離通告，移離限期由2023年6月7日下午3時起計，要求擁有人在24小時內移離。通告上顯示，根據《船舶及港口管制條例 》(第131章)第61(6)條規定，若涉事人在無合理辯解下不遵循相關指示即屬犯罪，可被罰款港幣1萬港元及監禁6個月。

上述黃鴨子相信是仿照荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)創作的黃色巨鴨Rubber Duck製造，黃色巨鴨2013年訪港時掀起一股追鴨熱潮，而事隔10年後，兩隻巨鴨亦已再度來港，並預計6月10日來到維多利亞港供市民打卡拍照。