彌補城市發展人為破壞　環團誓3年拯救過千珊瑚碎塊

原本高達80%珊瑚覆蓋率的吐露港，於80年代城市發展污染海水下，珊瑚量急挫至2%，即使水質已改善，惟珊瑚未見大增。環保團體趁今日是世界海洋日，宣布與中文大學團隊合作，3年內拯救最少1,000塊掉落的珊瑚碎塊，育養後放回海中，修復海洋生態。他們指復育珊瑚於大海的存活率高達90%，足證本港水域適合珊瑚生存，又爭取將有關海域設海洋保護區，避免珊瑚遭人為破壞。

於海下灣海洋生物中心，一個個珊瑚碎塊被貼在水泥板上，享受着經過濾的海水，曬着紫色的燈，定期還有員工餵食浮游生物碎，當小珊瑚大了便會重投大海。世界自然基金會香港分會海洋保育項目經理蘇隽彥說，該會與中大珊瑚學院合作，展開為期3年的「珊海無盡」大型珊瑚保育計劃，繁殖珊瑚以於沙田吐露港的扯𢃇排一帶修復本地珊瑚。

蘇指本港存有84種石珊瑚，品種數目較外國潛水勝地加勒比海多，以位於扯𢃇排一帶為例，於80年代初急速城市發展前，珊瑚覆蓋率曾高達80%，城市污水破壞海洋生態，其後雖大力改善水質，但珊瑚覆蓋率仍低至2%。

年約60歲的漁民杜晉漳亦稱，吐露港魚獲自80年代起大減，例如青口，皆因珊瑚「消失」，生物無法生存，魚類「無啖好食」均離開或絕種，現時多數只捉到蟹，即使捉到魚，大小也不足過去的一半。

中大生命科學學院研究助理教授暨珊瑚學院創辦人崔佩怡介紹，珊瑚繁殖技術分無性和有性繁殖，前者為出海收集已破碎的珊瑚直接培育，一般養約半年便能「回歸」大海；後者則到大海收集精子及卵子，從頭孕育，一般需養至少兩年才放回大海。不過，有性繁殖能令珊瑚基因進化，適應氣候暖化等環境轉變。

崔佩怡續稱，人工移植的珊瑚整體存活率達90%以上，證明水質改善，而放置珊瑚後令水底生態漸回復，包括海馬、被認為珊瑚健康指標的蝴蝶魚重現，但修復珊瑚之路漫長，至少花數十年時間。該會倡儀於2030年前，將本港30%水域成立海洋保護區，禁止填海或捕魚等，免除城市發展等人為因素影響，長遠保護珊瑚。