長車短搭嘥公帑　分段收費可補漏

$2乘車優惠出現濫用歪風，有議員質疑，由於車資劃一收兩蚊，有受惠長者乘坐收費較高的長途車，但在非常短的車程落車，以致港府須向營辦商提供相當於實際票價與兩蚊之間差額的補貼，變相是浪費公帑。為減少不必要的公帑開支，建議政府敦促專營巴士及專線小巴營辦商，廣泛採用「分段收費」或「按車程收費」，即按乘客上落車的距離收費。

運輸及物流局昨回覆指，目前約530條，即80%專營巴士路線設有分段收費，其餘兩成主要為短途路線。另外約380條，即60%專線小巴路線，同樣提供分段收費。港府指會繼續鼓勵各營辦商，盡可能提供票價優惠，包括單向或雙向分段收費。在定期評核專線小巴路線的整體服務表現時，若營辦商提供新分段收費優惠，運輸署會以此作為額外增加客運營業證期限的考慮因素。

就議員提出「按車程收費」建議，當局指，概念與分段收費安排相似，但涉及相當複雜的技術和執行安排，例如如何照顧及平衡短途及長途乘客的不同交通需求，以避免短途乘客佔用長途路線運載力，或短途乘客中途落車後載客率過低而未能善用公共交通資源的情況。當局未來會小心考慮相關建議的影響以及可行性。