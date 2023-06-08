賽馬會小學生免費習泳班今起接受報名 名額2100個費用全免

炎夏至，又是游水消暑好時機。香港賽馬會慈善信託基金資助舉辦的賽馬會小學生習泳計劃，將於今年9月1日至明年4月30日期間開課，今日(8日)起接受2016年出生並不懂游泳的學童報名，名額2,100個，費用全免，截止報名日期為今年7月4日 。

該計劃於2016年起推出，至今吸引逾15,000名初小學生參加，並學懂基本游泳技能。是次課程名額共2,100個，參加者必須為2016年出生及未懂游泳的初小學生，來自基層家庭的學童將獲優先取錄。該計劃將於香港島、九龍及新界多區提供20小時的免費習泳課程，課程師生比例為1名教練教授最多6名學員，每位獲取錄的學員將獲免費提供一套游泳用品，包括泳衣、泳帽、泳鏡等，讓基層家庭兒童獲享平等學習游泳的機會。

合資格學童今日起可透過網上、郵遞或親身遞交報名，取錄結果將於今年7月13日上午10時在該計劃網站公佈。獲取錄的學員將於今年8月中獲發游泳套裝，並可透過該計劃的網上報名系統報讀泳班。每位出席率達80%以上的學員將會獲得電子證書，當中同時成功通過指定游泳項目挑戰，可以參加在海洋公園水上樂園舉辦的特別水上活動。