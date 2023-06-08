日本倘強推核廢水排海　港府不排除禁最高風險水產品進口

日本福島核廢水排海再度惹起公眾關注，環境及生態局局長謝展寰亦撰文斥指日本政府無視國際社會的強烈關切，一意孤行強推核廢水排海，違背國際法義務，以至危害海洋環境及公眾健康，絕非負責任國家行為。謝展寰又表示，國際原子能機構的技術工作組對核廢水排放計劃的安全性檢視工作仍在進行，跨部門專責小組已經作出準備，一旦日方啟動排放廢水，港府將即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。

謝續指，當局與本地相關業界，包括日本食品進口業界和餐飲業界等保持聯繫，以讓業界更好掌握排放計劃最新情況，以及政府為保障食物安全而可能會採取的進口管制措施。早前亦與本地漁民團體代表會面，了解到漁民擔心排放計劃會影響市民對水產品的信心及影響生計。而他強調，本港與日本海域距離甚遠，估計本港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，惟萬一出現情況因廢水排放導致市民對水產的需求大減，出現嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至需要轉型等情況，他指可以透過現有的貸款計劃及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。

此外，謝亦透露曾告知日本駐港領事，指港府正計劃為經淨化的生活污水尋找用途，例如為花木灌溉或清潔地方等，稱既節省用水亦符經濟效益；續指若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應在其國內尋求如灌溉或其他用途，而非排入公海，甚至掀起大範圍食物安全的風險。