改革中大校董會私人草案獲批　料本月立會首讀

身兼中文大學校董的立法會3名議員提出私人草案，修訂《香港中文大學規程》，建議大幅改組校董會，包括由校外校董佔多數、提高校長任命門檻等，今年初已把草案交予律政專員審視。身兼校董的議員鄧家彪回覆傳媒時指草案已獲特首獲批，預料本月內於立法會首讀，之後交付內會決定是否成立法案委員會，由於距離7月中暑假休會時間較趕，相信待10月復會後才審議。

由張宇人、鄧家彪及劉國勳提出的私人草案，建議包括將校董會成員人數，由現時的55人減至34人、校外與校內成員佔比為2︰1等，而中大校董會早前亦成立專責小組，審視大學管治，報告建議把校董會成員人數由現時的54人減至25至34人；校外及校內校董人數比例改為大約2︰1；校董會正副主席繼續由大學校監委任；建議考慮立法會議員在校董會的3席數目，是否可精簡。

鄧家彪指私人草案內容與中大專責小組建議、原則大致相同，相信議員會支持，又形容校董會改革是「眾望所歸」，希望中大改善管治質素，重新出發，令中大發展符合社會主流價值觀。

在2019年反對修訂《逃犯條例》風波，引發連場暴力衝突，中文大學亦成為其一個「戰場」，事後中大更被謔稱為「暴大」，大學管理層備受批評，而校長段崇智更是眾矢之的。

在去年校董會換屆前夕，段崇智在任期剩一年半之際獲續任校長3年， 被質疑未有公開招聘，多名議員亦不滿相關續約的決定，之後更鬧出新校徽風波，有校董猛烈抨擊校方，揩評從未被諮詢，最終校方撤回使用新校徽。