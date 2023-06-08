專業界別人才不足青黃不接　林新強斥當局刁難中小企在港上市

本港近年出現移民潮，人口連續3年下跌，單在去年更錄得約4萬人淨流出，各行各業出現人才荒。立法會今日(8日)辯論「推動培養本地專業服務業人才」的動議。多名議員形容本港的專業界別人手不足、「青黃不接」，又批當局刁難中小企在港上市，令上市公司數目和集資額更減少一半，使會計和法律青年都離開上市業務，無人懂做上市業務。

法律界議員林新強直言「香港法律專業人才培訓出現好多問題」，指現行制度即使法律系畢業仍不能成為律師，需要再讀法學專業證書（PCLL)，惟學額不足只有一半學生可以就讀，而且收生亦欠透明度，斥浪費大學資源。他又指香港法官亦有人手不足的情況，高等法院和區域法院大排長龍，部分案件要排期1年，頒下判詞亦需要一年，認為情況不理想，表示其實有一半大律師願意做法官，要求當局大力招募。

林又批評金融管理局和香港交易所「大雞唔食細米」刁難中小企在港上市，令上市公司數目和集資額更減少一半，指連「印尼都超過香港」，使會計和法律青年都離開上市業務，形容長此下去會「青黃不接」無人懂做上市業務。

會計界議員黃俊碩指香港不少專業行業例如會計界、工程界等，均是「兩個人做三個人或四個人的工作」，加上專業學系畢業生人數仍是追不上市場需求，認為政府除引入「外援」外，亦需要做好「青訓」工作。他以會計界為例指，2018年有約1.7萬人參加專業試，但現時僅有約1.3萬人，下跌幅度約兩成，形容業界「青黃不接」，要求政府鼓勵更多學生投入專業行業，促請當局做好人口推算及人力需求調查，同時做好持續進修基金的課程。

教育局局長蔡若蓮回應指當局一直重視生涯規劃，又有推行職專教育和傳統教育雙軌並行，讓學生接觸不同的行業，該局先後開展兩輪應用學位課程先導計劃，為有需要的行業如護理行業培訓更多需要的應用型人才。