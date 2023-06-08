議員指公院遠水難救近火　組義工隊促進社區精神健康

鄭泳舜(中)及郭玲麗(左)指義工隊是補足社區工作的缺口。(楊安如攝)

接二連三發生多宗悲劇，港人精神健康亮紅燈，反映現時精神服務支援嚴重不足。有政黨今日（8日）宣布成立「輔導專業義工隊」，義工隊已在深水埗及油尖旺展開工作，主要就是和社區組織聯繫，並轉介的個案，特別會多做少數族裔的工作。

立法會議員鄭泳舜指醫院管理局轄下公立醫院輪後精神科醫生起碼要半年以上，實在是遠水難救近火，必須要在短期內為社區提供適切的支援，義工隊成立的意義就是補足社區工作的缺口。他同時關注到由於宗教文化差異，少數族裔婦女主要承擔照顧家庭的責任，因此義工隊難以與之接觸，將來會多做這方面的工作。

少數族裔代表Anna指出，由於語言障礙等因素，少數族裔婦女在尋求服務期間都會遇上困難，她希望政府給予資金支援和培育更多少數族裔專業輔導員。

對於日前深水埗發生一宗慘劇，深水埗區議員劉佩玉指住在劏房的街坊特別是少數族裔，由於長期居住在狹窄空間，社區聯繫薄弱，加上語言、宗教及文化差異，難以接收到訊息，出現困難時根本不知道可以去哪裏求助。輔導隊專業義工兼社工黃慧妍表示，要令到少數族裔接觸到訊息，知道去哪裏求助，義工隊就要早點接觸他們，而地區辦事處或社區居民團隊也可將特殊的個案轉介給義工隊。

另一立法會議員郭玲麗坦言社工工作量大，沒有時間跟進所有個案，建議政府借鏡外國已有的完善輔導體系，即社工接到個案求助後，分層分類交給輔導員，再試個案情況是否有必要轉介至專業治療機構。她指這種機制不但可以緩解社工壓力，更可減輕醫療體系壓力，促請政府要加快腳步去追。