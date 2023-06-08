博彩罪案首季158宗　按年升逾兩成四

澳門整體罪案上升，當中包括博彩罪案，當局今日(8日)公布指出，根據執法部門提供的數據，今年（2023年）第一季與博彩相關的專案調查案件共有158宗，相比去年(2022年)第一季增加31宗，上升24.4%。相關官員解釋稱，今年第一季涉及博彩的案件數量，相比去年同期有所上升，主要原因相信與今年初澳門及周邊地區通關措施陸續放寬，來澳旅客人數快速增加，以及博彩業逐步復甦有關。

其他罪案方面，今年第一季度強姦案件數量比去年同期有所增加，共有9宗，其中近七成的受害者為非澳門居民，與嫌疑人多在娛樂場內相識，案發地點半數以上為嫌疑人的酒店房間內，部分案件不排除由性交易衍生。執法人員今年第一季共截獲80名賣淫人士，偵破3宗操縱賣淫案。

水客活動方面，今年第一季，執法部門於關閘口岸及青茂口岸共截獲1,259宗水客個案（出境751宗，入境508宗），涉及1,272人（出境764人，入境508人）；市區則查獲違法個案共83宗，涉及11間店舖、一個商廈單位、兩個工廈單位，106人被檢控，查獲物品金額折合約697萬澳門元。此外，對內港貨運碼頭來澳的貨品進行抽查，於今年第一季共查獲19宗個案，涉及公司共19間，貨值約1,700萬澳門元。