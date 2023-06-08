參與2019年油尖旺一帶聚集　4人暴動罪成　最高囚4年9個月

2019年11月18日警方封鎖理工大學期間，有市民應網上號召於油尖旺一帶聚集，試圖「圍魏救趙」，213名示威者被捕。其中4人經審訊後，被裁定暴動罪成，今（8日）在西九龍法院（暫代區院）被判入獄4年5個月至4年9個月。

22歲翟耀瑋、24歲周豐德、24歲林煒綸及21歲李傑思。4人均被控暴動罪。另外，林煒綸因管有金屬棒連六角匙，另被控管有物品意圖摧毀或損壞財產。4人不認罪受審，其中周豐德辯稱是被誤認作示威者，辯方亦力陳，沒有證據指出林所管有的六角匙可拆除鐵攔的螺絲。經審訊後，法官裁定所有控罪均被裁定罪成。

法官今日判刑時指，現場商住林立，被告行為影響公眾安全，而且事後一片狼藉，損失數目難以估計。法官指出，林煒綸管有六角匙，用來破壞物品的潛在風險極高，認為需要加刑。另外，李傑思屬前排示威者，罪責較重。2人均以較高刑期作量刑起點。最終，法官判翟耀瑋入獄4年5個月，周豐德入獄4年9個月，餘下2人入獄4年8個月。

案件編號：DCCC 788/2020、DCCC 575/2021、DCCC 832/2022