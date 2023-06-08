稱表面證供不足　4名初選案被告申毋須答辯　案件明日續審

47名參與2020年立法會初選的泛民人士被控串謀顛覆國家政權，當中16人不認罪，今（8日）在西九龍法院（暫代高院）續審。控方已舉證完畢，吳政亨、林卓廷、黃碧雲及何桂藍4名被告認為表面證供不足，申請毋須答辯。法官聽罷控辯雙方陳詞後，將本案押後至明日（9日）早上續審，屆時法官會正式裁定控罪是否表證成立。

代表林卓廷及黃碧雲的大律師指，即使被告同意無差別否決財政預算案，並不足以定罪，還需要其他要素，包括令特首下台及解散立法會，但本案中並無相關證供。代表何桂藍的大狀則指，審訊中從沒傳召憲制專家，來解釋控罪中何謂「非法手段」，例如巴士司機罷工，又是不是屬於非法手段。法官反駁，巴士有其他替代品，但政府只有一個，又指若財政預算案遭否決，本港便會陷僵局。法官認為可以用常理理解非法手段的意思。

16名不認罪的被告當中，其中10人續准保釋，包括楊雪盈、劉偉聰、黃碧雲、鄭達鴻、彭卓棋、柯耀林、何啟明、李予信、施德來及陳志全。6人則繼續還押，包括何桂藍、鄒家成、林卓廷、梁國雄、余慧明及吳政亨。4名表明認罪被告，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟後及連鎖店「AbouThai 阿布泰國生活百貨」的東主林景楠，審訊中先後以污點證人身份作供。

案件編號：HCCC 69/2022