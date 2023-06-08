東涌裕雅苑入伙期垃圾圍城　廢料塞爆垃圾房　房署研扣裝修按金

新居屋入伙期「垃圾圍城」現象再現！去年11月起揀樓的東涌裕雅苑，近期陸續入伙，惟有居民反映該屋苑不少單位仍在裝修，有缺德人士將裝修廢料隨便棄置大廈內的垃圾房、走廊及大廈對出的空地外，甚至連馬桶都被人丟進垃圾房，不少樓層的垃圾房被塞爆，更有人在後樓梯大便，不但衍生衞生問題，部分雜物更阻塞消防通道，一旦引致火災，後果不堪設想。

去年10月獲發入伙紙，涉6座共3,300個單位的裕雅苑，已有不少居民入住。然而，該屋苑疑因管理不善，建築工人及裝修工人等將泥頭、垃圾以至大型建築廢料胡亂棄置，居民直言堵塞垃圾桶的廢物難以清理，更有人離譜到在後樓梯大便，散發一股又酸又臭的難聞氣味，直言新居入伙變噩夢，要求有關部門及管理公司跟進。

一直跟進事件的社區主任葉培基指，現時是入伙高峰期，估計近半住戶遷入居住，惟不少居民反映屋苑垃圾房被非家居廢物塞爆，嚴重影響環境衞生，他巡視各層垃圾房及與前線工友了解，發現有不少大型泥頭及紙皮隨處亂放，甚至有馬桶棄置在垃圾房內，清潔工人難以搬走。由於裕雅苑並非公屋，房署難以實施扣分制，他向房屋署跟進後，房署初步回應正研究向違規者發出警告信，若再犯會扣除裝修按金。他指近日情況略有改善，管理公司亦增加人手規管，會繼續跟進及督促管理公司改善情況，讓新入伙的住戶得以安居。東網正向房屋署查詢。