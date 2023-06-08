加薪仍乏人應聘　業界籲輸入外勞紓緩人手荒

人手不足的問題困擾多個行業，妨礙市道復常。有政黨今日(8日)召開記者會，席上多位業界代表簡述勞工短缺下的經營苦況，並向政府提出有關人力資源的建議。

據政府統計，本港第上一季（2022年第四季）勞動人口約346萬人，較2019第四季減少約17萬人，跌幅相當嚴重。其中15-24歲本地勞動人口流失逾2成，25-29歲人口流失接近5萬超過1成。工程建造、批發零售、運輸物流、護理美容等服務業更是重災區，業界大吐苦水，即使加薪15-20%都難請夠人，因此一致認為輸入外勞是短期內的必要手段，不能避免。

而建造業議會今年2月發表的《建造業人力預測報告》，預計建造業每類工種短缺由今年1,000至15,000 人不等，至2027年擴大到2,000至40,000人不等。

美容界代表李禮廷引述業界調查指，每間美容院平均有2成或以上的人手短缺。即使薪酬飆升至15-20%仍難請到人，慨嘆經營壓力非常之大，近期更有很多美容院放盤的消息。

糧油批發零售代表梁劭衡表示，在加薪10-15%的情況下，亦難僱用足夠的貨車司機和搬運工人。據統計，運輸及倉庫行業人手較疫前流失近3萬人，加上外賣平台興起，令業界人力缺口更難填補。他表示運輸業看似不起眼，實際上關乎每個市民的生活質素，長遠會影響供應鏈，甚至推升通脹。

經民聯工商事務委員會提出四點完善輸入外勞建議，包括主動從其他國家輸入外勞，確保長遠供應；針對不同行業情況，彈性指定方案，訂立分階段輸入勞工的工種清單和配額數目；完善灣區人力生活配套支援，增加來港吸引力，同時提供達到香港水平的技術培訓；加強本地青年技術培訓和生涯規劃，長遠提升有關工種從業員社會地位。

議員林健鋒直言，一日不夠人手，復常就是紙上談兵，在被問及如何解決外勞居住問題時，指「政府唔係唔想辦法」，要「見步行步」。譬如興建機場時就曾靈活安排工人居住於機場。他建議政府或私人企業、商會安排深圳珠海住宿，並指出香港有超過200間空置校舍，或可拿出來加以利用。他透露下禮拜會去中東，商討從外國輸入勞工事宜。

對於有工會調查顯示，工程建築業有20%人手找不到工作，盧笑稱不知數據從哪裏來。林建議，如果情況屬實，希望工會提供名單，相信很快能為他們找到工作。