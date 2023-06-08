城巴明起中環海濱辦大型展覽　回顧近半世紀港島區巴士演變

為迎接城巴、新巴下月起合併，城巴明日(9日)起至7月23日將於中環海濱舉辦大型巴士展覽，讓市民免費入場，回顧近半世紀港島區巴士服務的演變。展出的9款巴士中，焦點是經典珍寶巴士，逾40年歷史的古董完成復修後，原汁原味呈現在眼前。

是次展出的珍寶巴士於1979年首次登記，最初由中巴營運，後來由新巴接手，可謂是「兩朝元老」，其獨特之處是本港第一代後置引擎巴士。負責維修的車身技工黃捷行(阿行)分享，該巴士經歷多年後早已嚴重損耗，例如車身生銹，樓上地台板發霉等。幸近10人的工程團體花約3個月時間完成復修，為車身鍍上全新金屬片，其重新用人手塗上「上忌廉黃、下湖水藍」的標誌性配色，呈現舊香港的色彩。

阿行又分享，他任職中巴、新巴30多年，早年曾維修過很多珍寶巴士，事隔廿多年再與「老朋友」碰頭，令他感觸良多，尤其是當年領略到的維修技巧，至今仍學以致用。對於新巴即將與城巴合併，他希望自己能以老帶新，向年輕一代傳授維修古董巴士技巧，吸引新血入行；又認為兩巴合併是好事，整合資源有助發展。

除了珍寶巴士，是次展出的巴士各具特色，包括新巴首批購入的「黃老太」；全港最短小的特低地台雙層空調巴士「丹尼士三叉㦸」；早年常見、俗稱「豬扒」的富豪超級奧林比安，以及5款為合併而新設計車身的新款巴士。