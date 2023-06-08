食安中心調查67糉子樣本　提醒市民注意選購及製作

糉子的能量、脂肪及鈉含量偏高，市民記得因應個人健康狀況，適量進食。

端午節(6月22日)將至，市民近日開始留意市面新推出各款口味的鹹甜糉子。食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)公布，最近完成一項有關糉子的時令食品調查(第一期)，67個糉子樣本全部通過檢測，但提醒市民在選購、製作、儲存及享用糉子等方面，仍須注意各項食物安全要點。

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食安中心從不同零售商(包括網上零售商)及食物業處所(包括食肆和食物製造廠)抽取糉子樣本，進行化學和微生物測試。化學檢測包括染色料、防腐劑、金屬雜質及除害劑殘餘；微生物檢測包括沙門氏菌、凝固酶陽性葡萄球菌、產氣莢膜梭狀芽孢桿菌及蠟樣芽孢桿菌的致病菌。未有發現有樣本出現問題。

不過，中心發言人提醒，糉子的能量、脂肪及鈉含量偏高，市民記得因應個人健康狀況，適量進食。另同時向可靠的店舖購買糉子；購買預先包裝糉子時，留意食用日期及檢查包裝是否完好；購買糉子後應盡快食用，避免長時間儲存。發言人同時提醒業界，應向可靠的供應商購買食用材料，妥善保存紀錄，以便在有需要時追查食物來源。