涉光顧工廈賭檔　休班警等5人罪名不成立

警方去年7月在火炭工業大廈破獲懷疑非法麻雀賭檔，多名懷疑賭客被捕，當中1人為休班男警員。被捕5人被控在賭場內賭博，另因他們當時都無戴口罩，另被控違反口罩令。5人否認全部控罪，案件早前於沙田法院開審，暫委裁判官陳業禧今（8日）裁定控方未能證明涉案地點不屬私入處所，眾被告面對的所有控罪均罪名不成立。

涉案被告包括報稱警員的鍾志恒（37歲），他與周寶江、施福期、馬浚杰、胡思慧被控在賭場內賭博。控罪指5人於2022年7月23日在火炭世紀工業中心一賭場內賭博。各人另被控違反口罩令，指他們同日在指明期間內，無合法權限或合理辯解身處上述公眾地方，沒有佩戴口罩。控辯雙方同意，本案爭議點是涉案地方是否屬私人處所，性質是否屬社交場合。裁判官指雖然認為控方證人的證供均誠實可靠，但是當日有進入該處所調查的證人確認，該場所須他人帶領才可進入，且不記得是否要先收費才能進入。裁判官指由於控方未能證明該處所是公眾人士可隨意進入，控方亦未能否定該處所是相關條例下的私人處所，故當時涉案地方之性質確有可能是社交場合，因此裁定眾被告面對的控罪均不成立。

控辯雙方承認的事實指，涉案處所不是合法賭博場所，案發當晚11時許，執法人員到處所調查，發現內有兩張電動麻雀枱，鍾志恒等4人圍着麻雀枱。調查後發現，處所內設多個閉路電視鏡頭，其中一個設在處所鐵閘位置，而麻雀枱旁的4人的櫃桶內裝有籌碼，其中鍾志恒的櫃桶內的籌碼，總值逾4,000港元。

案件編號：STCC 57/2023