國際龍舟邀請賽月底復辦　港健兒主場出戰　逾160隊尖東海濱爭雄

本月22日即是端午節，香港旅遊發展局和中國香港龍舟總會合辦「香港國際龍舟邀請賽」，將於本月24至25日的尖東海濱一帶舉行，當中設有17項比賽，逾160支來自內地和海外的10個地區隊伍，接近4,000名龍舟參賽者，當中約4分之1為非本地參賽者，分別來自日本、馬來西亞、澳洲、泰國，以及首次參賽的波蘭等。

龍總秘書長鍾志樂則表示，疫情時龍舟並非完全暫停，疫情過後隨即準備比賽。由於已有4年無舉辦相關比賽，所以在未開始報名時，已收到不少人查詢報名事宜。旅遊發展局總幹事程鼎一表示，今年特別設有「粵港澳大灣區錦標賽」邀請大灣區9個城市和港澳參賽者一決高下。他又指，今次是首次與澳門籌辦全新的「港澳盃」，今年活動亦首設獎金給予5大賽事，奪冠隊伍可獲約7.8萬港元的獎金。

本地參賽者Hugo為首次以港隊身份出戰，之後亦要到多地作賽。他指出，自己去年底經已備戰，需面對海外身體強健的對手，訓練強度已恢復到疫情之前。另一參賽者Peggy則指，很難得可在尖東參與比賽，距離市民居所近，加上海面較動蕩，認為要掌握爬龍舟的節奏。她補充，很多人誤以為扒龍舟要「好大隻」，但事實上更講求團體合作，靈活性也較重要，現時不少年青女性也加入參加。

扒龍舟比賽之外，亦有不少「打卡位」！本月19日起一連兩周，市民可在沿星光大道多個打卡位與多個可愛且配以龍舟運動選手造型的卡通公仔見面。