消息指私人參建居屋下周二公布詳情　折扣率少過居屋

政府早於去年《施政報告》提出「私人發展商參與興建資助房屋先導計劃」。消息指計劃框架料於下周二(13日)公布，屆時會優先宣布其中兩幅土地的選址；而為吸引發展商參與計劃，當局打算在投標時已釐訂折扣率，折扣率亦不會與房屋委員會的居屋一樣，預計必定會較居屋少，否則無利可圖，難為發展商提供參加誘因。立法會將於下月3日討論私人參建居屋計劃，議員謝偉銓認為政府提出方案非全部可行，其中由發展商利用持有土地作私人參建的方案，對發展商吸引力不大，擔心發展難度高，難以持續有此類土地建屋。

政府去年提出的私人參建居屋計劃，主要分為兩個方案，其一由政府推出土地，供發展商投標建屋，預計將推出3幅土地可建3000至4000伙；其二鼓勵發展商利用私人土地，透過申請改劃興建資助出售房屋，日後或會提供優惠地價以吸引發展商。

據了解，政府已向多方持份者諮詢意見。早前有指會參考房委會居屋的做法，不過消息人士透露，為吸引私人發展商，當局最後決定不會採用居屋的折扣率及釐訂方法，而是在投標階段已先訂下折扣率，減少不確定因素，否則以居屋按照負擔能力基準釐定，或會令發展商無利可圖，大大降低發展商參與意向。

此外，消息人士預計，此類私人參建的房屋質素會高於居屋，或不會以「清水樓」形式提供，而是有基本裝修設計，單位質素介乎於居屋及私樓之間。

議員謝偉銓得悉政府已向持份者諮詢，惟計劃始終有風險及難管控，擔心反應不太熱烈。他又相信，由政府推出土地的方案會較受發展商歡迎，若要發展商利用私人土地申請改劃建屋，難度會較高，可能有發展商會選擇「畀塊地曬多幾年太陽」，又擔心若為配合發展商而令折扣率過少，對市民的吸引力和幫助亦不大。