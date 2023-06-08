颱風暴兩季節來臨　塌樹令市民心慌慌

尖沙咀海防道冧樹毀車意外惹市民恐慌。現場附近餅店女職員劉小姐表示，事發時正在店內做生意，突然聽到一聲巨響，她走到店外察看，赫見有大樹倒塌及壓住一輛房車。當時途人亦雞飛狗走，顯得好驚慌，後來才得悉司機「冇乜事」，屬非常好彩。

劉續稱，海防道近九龍公園一邊斜坡，栽種了不少古樹及大樹，每逢吹大風該些大樹都強烈搖擺，2年前有大樹倒下，今日又有樹塌下，令她也感到心慌慌。香港就快到颱風及暴雨季節，她亦擔心會被冧下的大樹壓中，因此在港鐵尖沙咀海防道出口登上地面後，她會即時過馬路步行回餅店，絕少會緊貼九龍公園一邊而行。

在附近工作的外籍男子Danny稱，當時他正徒步回公司，經過現場時驚聞異響聲，抬頭即見大樹倒下，他即刻停步及褪後。幸好涉事房車及時停下，若果再駛前一些後果可能更加嚴重，他於是上前幫手協助司機。

在鞋店工作的黃先生指，聽到塌樹巨響聲後他到店外查看，不少途人也停下觀看，大家最關心司機情況，後來知道他無大礙才鬆一口氣。他又指早上未見倒塌的大樹有異樣，出現冧樹無可避免，「好難避開啲樹，亦冇得擔心冧樹」，日後他走路時多些留意周圍環境。無論保護樹木、或防止樹木倒塌，政府均有責任。