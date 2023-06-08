入侵無綫新聞App推送訊息　20歲大學生刑事損壞罪成6.28判刑

無綫電視(TVB)的無綫新聞流動應用程式去年5月初凌晨時分，短時間內推送一批奇怪訊息。一名懷疑涉案男子去年7月落網，他被控一項刑事毁壞罪，他不認罪經審訊後，今(8日)在觀塘裁判法院被裁定罪名成立。裁判官把案件押後至6月28日下午判刑，期間准被告以3,000港元保釋。

涉案20歲被告薛俊希，報稱一名學生。他被控於2022年5月3日，在香港，無合法辯解而摧毀或損壞，於電視廣播有限公司的財產，即電腦，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會摧毀或損壞。據悉，被告在無綫新聞的應用程式內，曾透過連結，並以程式管理員身份，在程式內連續發放多個推送通知。裁判官裁決時指，被告應知道程式只讓獲授權人士使用，因此裁定他罪成。

案情指去年5月3日凌晨，無綫新聞流動應用程式於約20分鐘內出現大約20個推送訊息，包括「yooooooo」、「testing」、「【直播中】李家超見記者」等，不少內容重複且有誤，並引起輿論關注。事後有2人被捕，包括本案被告。

無綫電視今回應件指，歡迎有關的裁決，並感謝執法部門的全力調查。又指互聯網並非法外之地，本台重申譴責一切線上及線下違法行為，並會繼續配合執法行動。

案件編號：KTCC2051/2022