環團辦海洋藝術賽　獲近千學生參與　得獎者籲減污染護珊瑚

今日(8日)是「世界海洋日」，有團體公布以珊瑚為主題的學生藝術品大賽結果，得獎者期望能藉作品鼓勵大眾保育珊瑚礁，主辦單位說今屆比賽的參賽作品較2020年首屆多約8倍，而參賽作品會於九龍塘、油麻地等多個港鐵站展出。

由香港海洋保育聯盟成員明音（LumiVoce）和香港海事博物館主辦的「地球之聲挑戰賽」，今年以「珊瑚古語」為主題。今屆評審總共選出11個不同組別的冠軍得獎作品，在「7至9歲插圖設計」組別獲得冠軍的許穎妍是瑪利諾神父教會學校（小學部）學生，她畫出色彩繽紛的珊瑚群，希望藉此帶出保育珊瑚礁的信息，「海底世界本應充滿色彩、無邊無際，而珊瑚更是不少海洋生物的家，但現時海洋受到污染，珊瑚白化現象令我感到不開心。」

她希望人人都出一分力，救救海洋。其母許太補充，穎妍本來對比賽主題了解不深，但在資料搜集及創作過程中了解到海洋污染、珊瑚白化等問題，便創作了這幅插圖，盼望海洋能一直色彩繽紛。

主辦單位表示，今年年紀最小的參賽者只有兩歲多，其父母在遞交作品時聯同紀錄了製作過程的影片上載，證明塗鴉作品由小朋友親自完成。而比賽今年收到來自50間學校包括幼稚園和中小學的作品逾800份，較2020年第一屆少於100份，大增約8倍，當中更有7所內地學校參加。明音營運經理潘嘉儀說香港受保護的水域僅佔全港總水域面積不足5%，比例遠低於受法定保護的陸地範圍（42％），期望政府盡快刊憲增加海洋保護區。

全部地球之聲挑戰賽作品均會於多個港鐵站展出，其中部分作品6月已於九龍塘、油麻地、彩虹、藍田及寶琳站展出，其後7月起至明年2月紅磡、樂富、觀塘、金鐘及柴灣會陸續加入，每次展期為一個月。