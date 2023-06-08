政Whats噏：花龜負傷求救　朱國強促立法管制放生活動

雖說放生可以積功德，但胡亂咁將動物放歸自然，後果可能適得其反。有議員喺上周三嘅立法會質詢放生動物活動，咁啱喺當日上晝，教育界議員朱國強做校長嘅學校就接獲一宗關乎生命嘅求助，一隻懷疑佛誕日遭放生嘅中華花龜，負傷到校門求救，教職員雖嘗試聯絡獸醫，惟花龜最終不治，事件令佢深感立法監管放生行為，實屬必要。

嗰隻花龜約有18厘米長，當日被教職員喺校門發現嘅時候，龜殼滿布傷痕，而部分傷口更深入內臟。教職員於是為呢隻自來龜影相，然後將影像傳去嘉道里農場動物保護部，經對方判斷係屬於中華花龜，唔係本地野生物種，又話花龜傷勢嚴重，難以醫治，只能安排「安樂死」減輕其痛苦。教職員後來又聯絡獸醫，結論都係無法救治。結果過咗一日，花龜傷重而卒。

由於花龜唔係本地野生物種，朱國強推測花龜好有可能係喺佛誕日放生嘅動物，跟住就喺郊野遇上狗隻或野豬嘅襲擊，被咬噬得遍體鱗傷，奄奄一息咁爬到學校大門求救。佢話當日喺議會廳未能喺限時內輪到發言，為呢隻垂死嘅花龜伸冤，但仍希望立法管制所有放生活動，認為必須申請許可，先經由專業人士判斷放生物種、地點等是否恰當，否則導致放生動物死傷，或衍生其他生態問題時，先至亡羊補牢咁就太遲啦！佢相信立法後，至少令參與放生活動嘅善信會停一停、諗一諗，睇吓放生嘅動物係咪觸犯法例，更何況現行嘅殘酷對待動物條例，好難阻止胡亂放生。

實際上，環境及生態局早前回應話放生係本地習俗，若要透過立法手段移風易俗，或會有反彈，但考慮喺年底向立法會提交修訂《防止殘酷對待動物條例》，明確指出放走或遺棄動物，因而對動物造成不必要痛苦的殘酷行為，即屬犯法，有議員直斥政府執法無力，亦有議員要求政府專就規管放生立法。朱國強都話正因為困難，先至要求局方處理！佢話政府若果唔肯主動立法，出問題時就會處於被動，只會令更多無辜動物受苦，甚或生態出現危機。