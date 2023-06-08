網傳「麵粉伯伯」離世　遺體無人認領葬公墓　街坊盼助處理身後事

土瓜灣「麵粉伯伯」在區內擺檔多年，其售賣的手製麵粉公仔相信街坊均十分熟悉，數年前亦接受過《東網》訪問。不過近日網上就傳出懷疑是當事人離世的消息。有網民今日(8日)在Facebook群組「土瓜灣之友」發文，指今年3月22日一宗發生於土瓜灣宋皇臺道的屍體發現案，相信死者正是「麵粉伯伯」劉滿先生，惟由於死者身上並無身份證明文件，加上伯伯無可聯絡之家人，被政府部門以斂房位置不足為由而安葬至沙嶺公墓。發文者更尋求街坊協助，希望大家可「酌量獻上些許心意」以助處理後事，向有關部門領回其遺體安葬。

有關貼文提到，「麵粉伯伯」遊走九龍城區各處多年，不時走訪其他社區，唯估計其居無定所，亦無可聯絡之家人而被當局草草安葬。樓主因希望擔心「伯伯之精神魂魄以及其足迹，恐會隨時日消逝」，故自告奮勇為麵粉伯伯處理後事，並向街坊們求助。不過，經網民及街坊與食環署交涉，後者強調「正常情況」需由親屬領取遺體/骨灰，形容街坊幫一位熟悉的陌生人處理後事實屬「不正常情況」，只回應表示會繼續跟進事件。

有關貼文引起不少街坊關注，有網民稱曾向執法部門致電查詢死者身分，獲對方回應「佢哋都想知麵粉叔叔仲有無親人喺到」，而網民及街坊們亦均已就今次事件向區議員及社福機構求助。至今日下午3時40分，樓主再度於貼文更新，並呼籲街坊先解決最大問題，「係搵唔到伯伯張身份證，麻煩各位盡量問下街坊街里街友，有無辦法搵到佢張身份證，先可以認領返遺體辦身後事。」不少網民紛紛留言悼念惋惜，「願麵粉伯伯有尊嚴地往生極樂」、「香港還是很溫暖的，願伯伯一路好走」，亦有人協助樓主欲為伯伯處理身後事，惜因身分證一事而未有進展。