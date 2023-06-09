東方日報A1：福島核污水排海　倡禁海產食材

日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，全球嘩然，加上當地無視國際原子能機構，開始向第一核電站注入海水，為排放核污水作準備，再度惹起港人憂食日海產中輻射。對於港府似乎終於「瞓醒」，環境及生態局撰文發炮，聲言日本若一意孤行強推核污水排海，將禁止其最高風險縣份水產進口。有議員認為政府太被動，為市民健康着想應「一刀切」禁止入口高風險地區水產，以高姿態向日本施壓。而立法會相關事務委員會料下周二加議程，討論相關事宜。

據外媒報道，自福島核災之後，該縣沿海漁業在前年3月，結束了限定出海日和海域的試驗作業，現正處於過渡為正式作業階段。然而，日本政府與東京電力公司卻傳出消息，正力爭在夏季將福島第一核電站經過處理的核污水排放入海，消息一出即被當地漁業強烈反對，福島縣多名漁業代表昨向經濟產業大臣表達憂慮。

而東電早前計劃用大量海水稀釋經處理核污水，務求將其中無法去除的放射性物質氚的活躍度，低於日本標準的四十分之一；再通過海底隧道排放到約一公里外海域，目標是6月底前完成相關施工。惟相關計劃受到世界各國關注之際，東電本周一發布的報告顯示，5月在福島第一核電站港灣內捕獲的海魚許氏平鮋體內輻射，超過日本食品衞生法所規定標準180倍，令公眾進一步關注核污水對海洋生態的影響。

環境及生態局局長謝展寰昨日撰文，斥日本政府無視國際社會的強烈關切，一意孤行強推核污水排海，違背國際法義務，以至危害海洋環境及公眾健康。國際原子能機構的技術工作組，對核污水排放計劃的安全性檢視工作仍在進行，跨部門專責小組已經作出準備，一旦日方啟動排放污水，港府將即時採取措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。

然而早於今年1月，立法會食物安全及環境衞生事務委員會已提出，就福島核電站排污水入海洋對食物安全的影響，以及日本食品的進口管制作討論；及至3月討論時，當局稱從日本進口水產品的檢測比例，已由2022年的11%增至去年的37%。惟當時被議員問及如何禁止日本水產進口時，當局明顯被動地指要視乎國際原子能機構的報告結論，亦坦言需要一段時間才可收緊相關縣份的水產進口管制，有機會未能及時阻截有問題水產流入本港。

立法會食物及環境衞生事務委員會主席陳凱欣形容，日本的行為是「自私自利，更罔顧國內外市民的健康。」她又批評港府的態度太被動，與其大花公帑增購檢測儀器，更應該在日本當地發現海魚輻射超標180倍時，「一刀切」禁止水產品入口。她又建議政府應平衡飲食業情況，加大力量協助已入貨的本地食肆檢測食材，增加公眾的食用信心；並要求環境及生態局出席下周二食物及環境衞生事務委員會交代。

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