年輕球手屢創佳績　高球熱潮踩入學界

近年許龍一、張雄熙等年輕球手分別在國際賽事取得佳績，令高球在學界賽場掀起一片新的熱潮，而香港哥爾夫球會亦一直和香港高爾夫球總會，合辦舉行各種高球賽事，以培育本地球手。當中就讀培正中學的「高球兄弟」劉栢初、劉旭鈞便在最近舉行的「第四屆中學校際高爾夫球比賽」漸露頭角，在男子甲組個人賽淨桿包辦冠、亞軍。

同樣就讀培正中學的「高球兄弟」劉栢初、劉旭鈞，成功在學界賽場奪取佳績，而中六的哥哥「栢初」表示畢業後會繼續投身高球行業：「高球玩法比其他運動多變化，難自學，必須要有教練陪同，但當成功擊打後，成功及滿足感會更大。自己由小一開始打，學校從中給予我很大幫助，因此希望成為高球教練，為母校培育更多球手，承傳球技。」「栢初」續指近年學界球手的練習場地愈來愈少，加上粉嶺球場無論草地質素及環境亦較其他場地好，假如之後要拆除的話絕對是十分可惜。弟弟「旭鈞」則認為粉嶺球場草地狀態良好，有助他發揮應有水準，未來會嘗試轉戰職業並代表香港比賽。

培正中學過往一直鼓勵學生接觸高球，已舉辦了高球課堂近10年，體育科主任鍾靈秀老師亦不忘分享自身經驗，讓其他學校可以仿效：「學習高球必須循序漸進，所以有興趣開辦高球課堂的學校，可先從課外活動或體育堂開始，學生有了4至6堂基礎及建立興趣後，便可到練習場，之後有一定能力再前往球場實戰。」「鍾老師」又透露在疫情前，培正中學每年至少來粉嶺球場訓練2次，球會除了讓學校以優惠價錢訂場，更提供教練指導，她認為高球絕對能夠「平有平玩」，並非單純只是一種高尚的運動。

在正規的18洞高球場持續練習，以及累積實戰經驗對年輕球手至關重要，香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊先生指，一直就場地安排與球會緊密合作，當中粉嶺球場成功孕育出不少人才：「場地由球會免費提供，但由於粉嶺擁有3個球場，因此全港7成比賽，以及大部分訓練都在這裏舉行。當中近日在亞太青少年高爾夫球錦標賽，歷史性贏冠軍的15歲女將劉弦，皆因球會破格讓她在未足13歲時，風雨不改地每天來粉嶺球場練習，迅速發掘她的潛能。」

至於香港哥爾夫球會會長郭永亮先生，亦深信粉嶺球場除了是培育精英高球手的搖籃，同時屬於舉辦校際賽事的理想場地，盼可令高球更加普及化：「每年在粉嶺舉行的校際活動都是學界盛事，見證了年輕健兒的拼勁和水準。我們相信在積極的推動下，高球定必更趨普及，更多學生可以從小接觸這項運動，使高球成為學界熱愛的體育運動，成就更多高球好手，為我們這個體育盛事之都奠下穩固的根基。」

為支持高球普及化和發展，香港哥爾夫球會多年來與「香港高爾夫球總會」，聯手舉辦一系列青少年高爾夫球發展計劃，有系統地支援不同學校的校隊，包括為教師提供高球講座、贊助高球桿和器具，以及提供訓練場地和交流機會。除此之外又向學生提供練習和比賽機會，藉此提升他們的球技。單在2019年，「香港高爾夫球總會」為業餘球手舉辦了逾40場本地及海外賽事，其中23場皆在粉嶺球場及深水灣球場舉行，而球會就提供免費場地，更讓總會每年節省超過一千萬港元。

香港哥爾夫球會自2013年起為粉嶺、上水區等北區學校，提供免費的高球訓練，由球會的專業教練在粉嶺球場內為他們定期授課；而鄉議局為支持球會多年來，一直不遺餘力地推動新界學子體育運動的發展，在「第四屆中學校際高爾夫球比賽」比賽首設「鄉議局校際高爾夫球盃」，新界鄉議局主席劉業強希望參賽健兒，能像剛成為香港高球史上首位奪得大滿貫參賽資格的年青球手許龍一，並在高球路上奮勇向前追夢的同時，不忘享受當中樂趣。