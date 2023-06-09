北環綫將以地底走線建造　估計往來錦上路站與古洞站僅需12分鐘

本港鐵路運輸網絡不斷擴大。路政署鐵路拓展處和港鐵公司昨日(8日)向北區區議會遞交文件，指出北環綫將以地底走線方案進行。文件又指，目前在繁忙時段以道路的運輸工具往來錦上路站和已規劃的古洞站需約1小時至1小時20分鐘，不過，若在北環綫主線啟用後，透過港鐵往來該兩個車站僅需約12分鐘。北區區議會下周二將討論有關議題。

在北環綫的錦上路站及古洞站方面，該兩個車站於北環綫通車之後，估計將變為轉車站。北環綫的錦上路站則計劃設立在目前的屯馬線錦上路站，而古洞站則打算今年內動工、估計2027年完工，港鐵亦計劃於牛潭尾站一帶建立新車廠。

文件又顯示，北環綫主線將會在錦上路站，以及今年內動工的東鐵綫古洞站之間建造1條長約10.7公里的連接鐵路，在沿途設立凹頭、牛潭尾和新田3個新車站，其中凹頭站計劃設立在錦田逢吉鄉新潭路一帶；牛潭尾站則計劃設立在竹攸路附近，為《牛潭尾土地用途檢討》研究範圍之中；新田站則打算設立在新田公路以南石湖圍路附近，估計會鄰近住宅區。

文件又指，在初步技術評估及考慮各項因素後，北環線主線項目計劃採用地底走線，以增加沿線土地未來規劃及發展彈性，減少環境和生態影響；據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道將採用鑽爆方式建造。項目預計下半年向環境保護署提交環評報告、刊憲及諮詢公眾。