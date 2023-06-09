陽具摩擦女兒下體　40歲電腦技術員認5項非禮罪　判監4年半

在一間小學工作的男電腦技術員，聲稱因不能控制自己，在10個月內多次非禮其年約9歲的女兒，包括用勃起的下體摩擦女兒私處及摸她胸部。涉案被告早前於高院承認5項非禮罪，高院特委法官黃佩琪在提取相關報告後，今（9日）判處監禁4年半。法官指斥被告嚴重違反誠信，且利用自己對事主的優勢犯案以滿足性慾。法官又指有加刑因素，包括沒有使用安全措施，而其中1項控罪情節更近乎企圖強姦。

41歲被告以「L.W.P.」作代號，已婚，育有一名女兒，即本案事主X。控罪指，他於2021年7月至2022年5月，在沙田某單位5度非禮女童X。事發時段X年約9至10歲。辯方求情指被告的報告正面，被告已知錯願意接受輔導，望法官輕判。據報告指被告為人自卑，但沒有反社會人格或對女性有敵意，且無證據顯示他有孌童僻。報告指被告因工作壓力犯案，重犯機會低。

法官則引述X的報告指，她有創傷後遺症，受情緒困擾，有自殘行為，曾有自殺念頭，事件對其學業及社交均有影響，建議接受精神輔導。法官又指X的母親自責未能保護女兒，同樣有創傷後遺症須接受輔導。法官指被告行為破壞了家人間的信任，認為總刑期應判監4年8個月，考慮到被告曾自願作招認，故酌量減刑2個月。

案情指，2021年12月，X告訴母親，被告曾非禮她。其母親於是和被告對質，被告承認有如此作為，又承諾不會重蹈覆轍。惟5個月後，X再度告訴母親，被告又再非禮她。其母親就此再和被告對質，被告說已盡力控制自己，母親安排避免X和被告獨處。之後，X向學校談及事件，最終報案處理。據X在錄影會面指，在案發時間被告每月至少10次非禮她，包括摸胸及私處，及以下體摩擦私處。

案件編號：HCCC 216/2022