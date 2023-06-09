政Whats噏：討論區會改革　停職構思矛盾多　官員窮於招架

區議員作為民意代表，一旦「行為失當」該如何處理？政府打算改革區議會，擬將行為失當嘅區議員暫停職務，然而議席可保留之餘，其議員辦事處可以繼續運作、接見街坊。今日(9日)立法會審議有關條例草案時，好多議員都指出當局嘅構思矛盾重重，在席嘅官員窮於招架，仲「無厘頭」咁回覆添。

條文寫明話，被暫停職務嘅區議員，其工作開支係可以發還。議員楊永杰就話，如果有被暫停職務嘅區議員「立心不良」，喺暫停期間幫辦事處添置電腦點算？民政及青年事務局局長麥美娟就話，停職期間唔可以藉區議員身份喺辦事處召開會議，亦唔可以為辦事處增添開支。議員顏汶羽就問區議員停職期間，其僱用嘅助理何去何從？當局就話區議員暫停職務係唔會令僱員合約暫停嘅。

議員盧偉國就關注到，既然「停職」而非「取消資格」，可否仍向外界以「區議員」自居？停職期間辦事處又點樣運作？接受街坊查詢又得唔得？民政事務總署助理署長鄺家鋒就話，停職期間唔可以用區議員身份處理工作。盧偉國嫌回覆含糊，話若然冇喪失區議員身份，點解唔可以自稱區議員？麥美娟幫手解畫，話區議員暫停職務可能係短時間，費事衍生行政、勞工等問題，同埋避免影響當區服務，所以辦事處可以繼續運作。議員張宇人就問，停職期間處理街坊投訴，致函相關部門或機構轉介申訴，可否使用區議員信紙？舉例話使用「張宇人區議員」嗰名銜咁。

可能議員嘅連番轟炸令麥美娟昏頭轉向，「無厘頭」咁話「可以用張宇人議員嘅身份，但唔能夠用張宇人議員嘅身份」，說話一出全場愕然，主持會議嘅議員廖長江不禁「吓？」咗一聲。麥美娟即刻兜番話「可以用張宇人個人嘅身份」。然而席間有議員向張宇人「獻計」，調侃話信紙上「張宇人」同「區議員」之間，可加印「停職」兩字。

根據政府嘅講法，區議員停職，其助理工作不受影響。議員陳克勤就擔心助理可以「搞好多野」，甚至可以「幫區議員洗白」，建議監察委員會可以有權停止辦事處運作咁話。