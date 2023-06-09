教育局向全港中小學發信　建議學生暑假日做一條國安選擇題

在本月30日《港區國安法》頒布3周年之際，為提高師生對國家安全的認識和守法意識，營造維護國家安全的氛圍，教育局向全港中小學校發通函，指將舉辦與國家安全教育相關的活動，並提供相關學與教資源與教育有關的活動；另提醒學校應參考「國民教育——活動規劃年曆」，在國安法實施3周年前後舉辦適切的校本師生活動。

局方表示，學校可參考教育局編制的重點事例，在國安三周年前後的上課日早會、班主任課堂及禮堂講座，向學生講解《港區國安法》的重要性。有關重點事例提到，自《香港國安法》頒布實施以來，香港社會回歸穩定，並推出了20個國家安全重點領域。

教育局又製作《國家安全教育暑期自學教材》，內容包括參考資料和選擇題，每日會為學生提供一條選擇題，供學生自主學習。系統會自動核對學生的答案，並即時提供回饋，教師亦可根據學校情況跟進學生的自學進度。 當局亦會舉辦「國家安全」網上比賽，建議學校在初賽時段鼓勵學生登入網上平台參與，為學校積累分數，得分最高的32所學校可以參加決賽。