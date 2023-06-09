涉煽惑立會選舉不投票　康署女助理認罪　判入獄2個月緩刑2年

一名康文署辦公室女助理在2021年立法會換屆選舉期間，將前區議員郭子健煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，分享至多個社交媒體群組，早前被廉政公署落案起訴。被告今日(9日)在東區裁判法院承認9項「在選舉期間內作出藉公開活動煽惑另一人不投票的非法行為」，被判入獄2個月，緩刑2年。

48歲被告黃佩君，案發時是康樂及文化事務署辦公室助理。主任裁判官徐綺薇判刑時表示，被告的行為會影響選舉公平，誘使他人令選舉不能有序進行。考慮到被告認罪及其他求情因素，遂判處緩刑。

案情透露，黃佩君在2021年立法會選舉的選舉期間，在9個社交媒體群組上展示同一個煽惑他人在該選舉中不投票的貼文。廉署展開調查，發現黃佩君展示的貼文，原文由前區議員郭子健在其個人社交媒體專頁發布。郭子健涉嫌在該選舉期間，13次在多個社交媒體專頁和群組，以及通訊群組頻道展示3個煽惑他人在該選舉中不投票的貼文，包括黃佩君分享的貼文。因郭子健已離開香港，廉署早前已獲裁判官簽發手令通緝他。

案件編號：ESCC929/2023