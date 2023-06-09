黃子悅等10人認暴動罪　其中9人押至7.13判刑

2019年11月理工大學被圍封期間，有人在油麻地發起「圍魏救趙」行動，大批人士被捕。其中學民思潮前發言人黃子悅與另外9人承認參與暴動罪，法官今日(9日)在區院聽取辯方求情後，除了先為其中1人索取教導所報告外，其餘被告均押後至7月13日判刑，期間全部被告須還押。

10名認罪的被告包括黃子悅、翁芷茵、王汶珊3名女被告，及周耀天、鍾永祥、蘇浩然、孫嘉豪、曾紹鵬、黃康瑜及甄念賢共7名男被告。他們案發時分別16至45歲。法庭會為案發時16歲的甄念賢提取教導所報告，其案件會在6月27日提訊。其餘9人則在7月13日判刑，當中會為被告周耀天索取背景報告。

眾被告被控於2019年11月18日，在油麻地窩打老道及咸美頓街交界，與其他人士參與暴動。案情指，11月18日現場發生暴動，示威者與執法人員對峙，用雷射筆照射，又投擲至少251枚汽油彈。執法人員於晚上11時許採取圍捕行動，並拘捕被告。其中黃子悅被截停時，戴着防毒面具、護膝及手套，身攜有生理鹽水、電筒等。

案件編號：DCCC 736/2020