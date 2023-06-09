反黑工行動22人被捕　包括4名假難民

入境處本周一連4日(5日至8日)全港各區展開反非法勞工行動，分別是代號「促進行動」和「曙光行動」，並連同另一執法部門執行的「冠軍行動」和「風沙行動」，行動中共拘捕22人，包括16名懷疑非法勞工及6名涉嫌聘用非法勞工的僱主。據了解， 4人均是假難民，分別是越南及印尼藉。他們被捕時，從事洗碗工或美甲師。

行動中，入境處特遣隊人員搜查了26個目標地點，包括美甲店、按摩店、餐廳、街市等，共拘捕12名懷疑非法勞工及5名涉嫌聘用非法勞工的僱主。當中1男3女持是持「行街紙」。於「冠軍行動」中，執法人員於中區搜查了20個目標地點，包括餐廳、零售店舖及髮型屋，共拘捕4人。另於「風沙行動」中，執法人員於上水新運路拘捕1名涉嫌非法從事水貨活動而違反逗留條件的內地女旅客。

入境處發言人說，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，違者一經定罪，最高刑罰為罰款5萬港元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪；根據法例，任何人士使用或管有偽造身份證或他人身份證乃屬違法，違者可被罰款10萬港元及監禁10年。發言人重申，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行，違者最高刑罰可罰款50萬港元和監禁10年。