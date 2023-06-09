政府提10項精神健康支援措施　惟有條件釋放令仍待討論

鑽石山荷里活廣場上周發生駭人兇殺案，而疑兇有精神病紀錄更引起廣泛關注，港府翌日要求精神健康諮詢委員會盡快召開會議，探討應對本港精神健康事宜及提供意見。委員會今日(9日)傍晚舉行緊急會議，署理醫務衞生局局長李夏茵會後表示，在聽取各委員意見後，政府共提出10項改善建議，包括增加醫院管理局精神科人手、優化個案經理與嚴重精神病患比例，以及縮短第一優先新症輪候時間等等，以支援精神病患及康復者。

就6月2日個案而言，李夏茵表示，初步掌握為一些「無先兆事件」，當中並不牽涉因資源或人手不足以致跟進不足等問題。在聽尿各委員意見後，政府列出了「5+5」項改善措施，分別針對嚴重精神疾患康復及復原人士和有精神健康需要人士，包括醫管局將增加個案經理及嚴重精神病患者的比例至1比40、加強公私營合作、處方較新及副作用較低的處方藥物，以及確立急症室輪候時間中位數等。

精神健康諮詢委員會主席黃仁龍則表示，今次事件屬個別事件，強調精神疾病有許多類別，呼籲不要把精神疾病與暴力行為掛鈎。他續說，留意到相關流傳片段引起社會大眾不安，故藉此呼籲傳媒重拾報道時應盡量平衡，需考慮有關報道式材料會否引起市民大眾不安等；以及呼籲大眾不要對有精神健康需要人士抱有不必要恐懼，任何偏見及歧視會帶來負面因素，亦會令事件嚴重化。

精神健康諮詢委員會今晚開會，討論事項包括醫院管理局精神科的服務模式及相關專業的人手；為社區內精神復原人士提供的康復服務和支援，及對照顧者和社會上特定群組的精神健康支援；減低公眾對有精神健康需要人士的誤解，以及應對涉及暴力或對公眾精神健康構成廣泛影響的片段及網上資訊。

就鑽石山荷里活廣場早前出現不幸事件，行政長官早前宣布，政府將加強4方面工作，包括要求警方加強市區巡邏；醫務衞生局與醫管局會檢視精神科治療、康復服務及流程，以進一步優化；醫務衞生局盡快召開精神健康諮詢委員會，探討應對本港精神健康事宜及提供意見；社署亦會強化社區支援服務，通過24間精神健康社區綜合服務中心加強服務。