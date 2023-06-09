26歲仔留遺書失聯逾一周　跨部門九肚山一帶通宵搜救

沙田九肚村一名姓羅(26歲)男子近日失聯，家人遍尋不獲，擔心他發生意外，遂於昨日(9日)下午3時報案，執法部門聯同消防及民安隊，到附近一帶搜索；政府飛行服務隊亦派出直升機協助，一度在長瀝尾一帶山頭上空盤旋，惜未有發現。據悉，人員曾成功聯絡到事主，惟他拒絕透露身處位置並掛斷電話，搜救行動至今日(10日)凌晨仍繼續。

另據了解，羅在一間雪糕工場打工，上月初開始沒有上班，及至月底更與家人失去聯絡；羅父擔心兒子安危，遂向執法部門求助。調查人員在羅的電腦內發現疑似遺書內容，不排除他有輕生念頭。

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