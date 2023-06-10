食物銀行籲市民捐糭券罐頭魚　助基層溫飽歡度端午節

端午節將屆，本地食物銀行樂餉社宣佈連續第6年舉辦「端午節食物募捐活動」，公眾可由即日起至本月30日捐贈罐頭魚及罐裝食品，為有需要人士提供既具營養價值，亦方便儲存的基本糧食。除了罐頭外，市民亦可於本月12日前捐贈糭券，並郵寄至樂餉社油塘食物銀行，為基層添一絲溫飽，共享端午佳節。

新冠疫情期間，樂餉社募集到超過4,000件罐裝食物，以及350份糭劵。為繼續協助有需要人士獲取足夠食物，樂餉社今年再度推出罐裝食物捐贈活動，由即日起於全港設置14個社區食物收集點，供公眾進行捐贈，當中包括長沙灣戶戶小廚、銅鑼灣PizzaExpress Lab和西營盤Freshlane等。

樂餉社表示，儘管法定最低工資水平已上調至時薪40港元，但本港仍有20%人口生活在貧窮線下，不少人每日面臨三餐不繼。就無法負擔新鮮海鮮的基層人士而言，大眾所捐贈的罐頭魚，例如沙丁魚，鯖魚及吞拿魚，能為他們提供價格實惠的另類營養之選。該社期望是次活動能募集超過1,000罐罐頭食物，轉贈予轉贈至超過150個慈善團體夥伴，再分發予面臨貧困或飢餓的有需要人士。