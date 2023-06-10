東方日報A1：醫療券共用捉蟲　縱容冒充

港府擬下月起容許夫妻共用長者醫療券戶口，長者與配偶登記共用戶口時，毋須出示婚姻證明，不過須對申報內容負上法律責任，另容許長者以外的家屬登記接收電話短訊，方便監察戶口使用情況。但有議員質疑當局毋須出示婚姻證明變相縱容冒充，有機會出現長者「被登記」為配偶的虛報情況，令其醫療券戶口隨時清零，形容當局此舉「捉蟲」。

為便利長者及簡化申領過程，毋須長者預先申請。根據初步設計，長者及配偶在雙方同意下，任何一方使用醫療券時，一同親身到訪醫療服務提供者，出示身份證及申報婚姻狀況登記一次，雙方的醫療券戶口即會在電腦系統上連結，直至任何一方提出書面請求選擇退出為止。戶口連結後，當長者本人醫療券戶口內的餘額耗盡，即可使用配偶戶口的醫療券餘額。

另外，當局亦會引入電子同意書，取代以往的紙本同意書，以及增設電話短訊通知。當長者使用本人或配偶的醫療券戶口以支付醫療服務時，系統將以電話短訊實時通知，保障他們的利益。

不過，多名議員關注醫療券或會被長者或服務提供者濫用，議員陳凱欣擔心，可能會有長者「被登記」為配偶，濫用醫療券金額。議員楊永杰亦關注傳統習俗下，部分長者未必有相關文件，但若毋須證明，擔心會否有兩名單身長者透過登記即可共用資源，或出現濫用。

署理醫務衞生局局長李夏茵回應稱，長者申報後有法律責任，當局會審查。長者使用配偶的醫療券，需要出示配偶的身份證副本，使用後當局會以短訊通知長者及其配偶，日後更會列明餘額。衞生署背後有審查及監管機制，檢視有否不尋常情況，例如長者戶口會否與多於一人連結、一年內會否多次更換連結戶口等，「即係唔可以有幾個配偶，一年換幾次都唔得。」署方亦會監察服務提供者扣額情況，如發現違規會發出警告信、退還有關金額，嚴重者更會從醫療券計劃除名。

大律師陸偉雄表示理解要長者拿婚姻證明文件去申報的做法「好麻煩，可能很多人張紙都不見了」，港府是好心希望寬鬆處理。惟他認為一不小心或會「好心做壞事」，令部分市民誤墮法網，例如一些同居多年，未有結婚的伴侶，若他們共用醫療券，政府發現後追究責任，便對他們並不公平，「最好都要用番證明文件，避免誤會」，或清楚訂明申報的條件，例如是否非婚姻關係下的伴侶，符合特定情況都可共用醫療券。

香港病人政策連線主席林志釉律師同樣認為，申報時毋須證明的做法不穩妥，無法防止虛報。若當局擔心有長者在傳統習俗下成婚，而未能出示證明文件，可考慮訂明特定年齡後，毋須出示婚姻證明。

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