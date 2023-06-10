日本擬核廢水排海　港府憂處理污水可靠性　嚴密把關進口食品

日本福島核電站港灣有海魚驗到輻射超標180倍，惟當地已為排放核污水作準備，引起港人憂食日海產中輻射。環境及生態局局長謝展寰今早(10日)在電台節目表示關注事件，已成立由食安中心帶領的誇部門小組作應對，亦已準備有關儀器，自4月起已加強檢測日本進口食物的輻射水平。天文台亦會加強監測本港水域的輻射水平。

謝展寰續指，核廢水不應排入大海，因為影響大範圍的魚類安全，即使當地政府表明會確保核污水無害，才排出海洋，惟排放要足足30年，未知處理設施是否可靠，甚至會否有意外。若日本認為核污水安全，他建議可參考本港做法，把處理後的污水用作灌溉等用途。另外，假如事件令市民對香港海產食品失信心，影響本地漁民生計，當局會以漁業發展基金，並根據市況提供援助。

至於食品禁令方面，當局主要規管日本水果及大葉蔬菜，而不包含果汁。謝解釋，水果主要是表皮直接吸收輻射，果肉不太受影響，加上果汁已經過稀釋，大大減低風險。而海關、食安中心亦能檢查日本食品的具體來源地，可為食物安全把關。本港整體食物供應中，日本進口食品只佔0.2%，故他認為禁令實際影響不大，不過知道港人愛吃日本食品，會向餐飲等業界解釋措施。

他又強調已多次向日本政府反映關注事件，不應排放核污水到大海，他引用《國際海洋公約》指，當地作出決定前，應向鄰近會受到影響的地區商討，並取得共識，單方面排放已違反條約精神。若日本依然排放核污水，當局定必採取行動，做好嚴密把關，包括禁止入口福島一帶高風險地區的水產，其他日本水產亦要嚴厲管制，例如通過輻射檢測才能進口本港。