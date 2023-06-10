跨境器官移植機制惹議　醫管局：香港器官「南下」機會較高

香港與內地的器官移植互助機制近期引起爭議，甚至本港退出器官捐贈的個案亦有增加。醫管局今日(10日)於網頁表示，機制不影響兩地輪候名冊，也不會改變病人輪候器官的優次。若本港捐贈者的器官無法配對本港合適病人，才動用第二層跨境機制予內地患者，令更多病人有機會延續生命，強調按目前香港輪候器官移植的病人數目，及每年捐出遺體器官的情況估計，器官「南下」的機會比「北上」高。

醫管局20多名器官移植專家上月前往廣州，訪問內地的人體組織器官移植與醫療大數據中心，除了就兩地器官捐贈、分配、移植，以及相關制度、系統作交流外，亦了解內地如何透過中國人體器官分配與共享計算機系統(COTRS)，於全國進行器官捐獻及移植的配對工作。

上述計算機系統透過臨床醫學、公共衞生、計算機科學等跨學科、跨專業的努力，維繫器官分配的科學、精準和效率；系統也獲世界衞生組織和世界器官移植學會高度認可，儲存了全國輪候器官移植的病人資料，包括性別、歲數、血型、居住省份等個人資料，以及病人的臨床狀況等。系統完善，且24小時無間斷運作，每當有逝世者捐出器官，系統便會根據資料即時配對。