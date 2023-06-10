販毒集團跨境販冰毒　香港入貨至澳門拆售　1成員3癮君子落網

有4名澳門居民從香港入貨，偷運冰毒到澳門販賣。4名被捕人年齡介乎41至51歲，均為澳門居民，尿液檢測對冰毒呈陽性反應，人員在疑犯身上搜獲9.5克冰毒，黑市價3.1萬元。4人分別被控不法販賣及吸食麻醉藥品及精神藥物、禁用武器等罪名，被移送當地檢察院。

案情指，有販毒集團成員從香港偷運毒品到澳門販賣，1名51歲澳門男子，昨日(9日)凌晨入境當地後多次進出澳門新橋區大廈一單位。人員將其截查後，在單位內發現12小包共重7.7克冰毒、電子砰、毒品吸食和包裝工具，以及1把刀鋒16厘米的斧頭，並在他身上搜出2.2萬元懷疑毒資，單位內亦發現 1名吸毒的租客。男子供稱以每小包1,500澳門元出售。相信疑犯已在澳門販毒約 1個半月。

被捕人亦包括1名購買毒品的涉案男子，人員當晚在新口岸娛樂場停車場將他截獲，發現3包共重1.8克的冰毒，並在他在澳門氹仔租住的單位內發現吸食器具，同場還有1名吸毒女子。被捕男子承認向販毒集團成員購毒，該女子亦表示曾購買毒品，一同在單位內吸食。