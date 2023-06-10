室內慈善跑步賽　捐食物予惜食堂　吸引逾500人參加

人人都知跑步強身健體，不過夏日炎炎下做運動，或令很多人卻步。九龍灣國際展貿中心今明兩日(10至11日)舉行全港首個室內大型「飛越啟德100公里跑步機慈善挑戰賽」，逾500人一同在室內涼住冷氣跑步參賽。而因應父親節將至，該活動也特設「快跑爸！挑戰盃」，超過40對祖孫三代、父子及父女做善事，同時共享天倫之樂。

各參賽組別共有逾500名跑手，將於兩天的比賽中累積跑超過2,000公里，消耗近14萬卡路里。跑手每跑10公里，「飛越啟德」機構則會捐出等同於700卡路里的食物給予惜食堂，向有需要人士雪中送炭。另外，為預先慶祝下周日(18日)的父親節，賽事設有「快跑爸！挑戰盃」，比賽時限為20分鐘，跑出最長距離者獲勝。三代同堂組比賽在今日進行，最年長參賽者為75歲，最年輕僅得8歲。

賽事也吸引多名精英參加，每隊以5人接力跑100公里，包括2021年香港渣打馬拉松冠軍陳家豪、越野跑好手曾小強等。此外，退役田徑項目傷健運動員蘇樺偉亦與現役運動員一同參賽。