車Cam直擊：深水埗直出大路險釀禍　私家車司機手離軚扮鬼臉

車輛從小路駛出，理應讓大路車輛，惟今日(10日)有車Cam片顯示，深水埗通州街及欽州街附近橋底停車場，卻有私家車出大路時，不但沒有禮讓駛過車輛險生碰撞，更在紅綠燈前取出電話拍攝，該司機甚至在車輛起步行駛時雙手離開軚盤，一手繼續錄影，一手則配合表情，向另一司機扮鬼臉嘲諷。

從片段所見，錄片車輛在通州街往大角咀方向行駛，途經與欽州街交界前一個橋底停車場時，突然一輛白色私家車駛出，所幸錄片車司機及時煞車扭軚而未有發生意外。隨後兩車駛至欽州街交界紅綠燈位後，兩名司機等燈期間各自降下車窗對話，其中錄片車司機詢問對方「小路出大路，你唔睇㗎」，惟對方竟舉起電話錄影，當紅燈轉眼變成綠燈時，白色私家車司機更一邊篤油起步，一邊雙手離軚並不斷扮鬼臉。

過去曾有司機雙手離軚而發生嚴重意外，香港汽車高級駕駛協會就曾作呼籲，提醒司機駕駛時必須雙手緊握軚盤，左右手分別擺放在軚盤的10時及2時位置，亦要做好開車前準備。根據《道路使用者守則》，車輛行駛時，司機不得手持流動電話或其他電訊設備或其附件，也不得將這些設備置於你的頭與肩膀之間。另根據《道路交通條例》，不小心駕駛的最高刑罰為監禁6個月，而危險駕駛最高刑罰則是監禁3年。